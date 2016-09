Die Flutkatastrophe in Asien hat die Länder dort wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt, als sie durch den Urlaub bei uns Europäern bekannt waren. Viele betroffene Gebiete dort sind wirtschaftlich vom Tourismus abhängig. Sicherlich wird es auch noch einige Zeit dauern, bis die Aufräumarbeiten und vor allem der Aufbau danach vollzogen sind. Aber die Abhängigkeit der Länder und Regionen vom Tourismus bleibt bestehen und zum Beispiel gerade in Thailand ist nur ein kleiner Teil der touristisch erschlossenen Gebiete betroffen. Mein Apell daher: Besuchen Sie diese Länder wieder als Tourist.

