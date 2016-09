Obwohl ich jetzt schon über 10 Jahre in München lebe und mein ganzes Leben schon in Bayern, war ich noch nie in der KZ Gedenkstätte in Dachau. Allerdings konnte ich mir nicht vorstellen, als ich den Artikel im Spiegelreporter las, dass diese Gedenkstätte einen Menschen nicht berühren könnte. Im Geschichtsunterricht hatten wir das Thema Nationalsozialismus drei Mal mit unterschiedlicher Intensität aufgerollt und bei dieser Gelegenheit hatte ich auch Fotos aus dem KZ in Dachau gesehen, Fotos von der Zeit vor 1945 und aktuelle aus der heutigen Zeit von der Gedenkstätte.



