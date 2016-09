Viele Bewerbungen gehen mittlerweile in digitaler Form bei den Arbeitgebern ein, sei es als Email oder per ausgefülltes Web-Formular. Hierbei haben beide Seiten oft mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Email Bewerbung ist ein relativ neue Möglichkeit auf Stellenausschreibungen zu reagieren und daher hat sich hier auch noch kein Standard bezüglich der Form herauskristallisiert. Neben den Fragen, was soll alles in eine Online Bewerbung, in welcher Form sollen die Lebensläufe und übrigen Bewerbungsinhalte gesendet werden, gibt es oft auch Komplikationen mit der Größe der Dateianhänge in einer Email. Nicht selten sprengen sie die Möglichkeiten eines Mail Servers auf der Sender Seite. Auch die Empfänger, sprich Anrbeitgeber, müssen immer mehr Speicherplatz für Emailkonten zur Verfügung stellen, damit die Bewerbungen eingehen und abgesichert werden können.