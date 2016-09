In den letzten Jahren hat sich bei der Technik in der Photographie sehr viel verändert. Waren einige Photographen vor ein paar Jahren noch der Meinung, und hier schließe ich mich nicht aus, dass die digitale Bildaufzeichnung qualitativ die analoge Photographie nicht ersetzen kann, so sind wir heute eines besseren belehrt.

Meine analogen Kameras habe ich seit zwei Jahren nicht mehr angefasst.

