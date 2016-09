Zugegebenermassen, als mir das Buch eine Kollegin (Gruß an Chrissy) empfohlen hatte, dachte ich nur: schon wieder ein Buch für Photoshop, das von sich behauptet, die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Man muss gar nicht so tief in das Buch einsteigen, um erkennen zu können, dass dies tatsächlich zutrifft. Sicher die ein oder andere Technik kennt man als Profi schon, aber dennoch kann auch der Profi hier noch was lernen.