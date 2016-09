Bei Apple kostet das kleine Taschenbuch mit 20 Seiten 4,05 EUR bei einer Größe von 8,9 x 6,7 cm und einer Mindestbestell-Menge von 3 Stück. Für das große Premium-Buch mit 20 Seiten (10 Doppelseiten) in einer Größe von 28 x 21,5 cm und in gebundener Hardcover Version muss man 28,99 EUR bezahlen. Zusätzliche Seiten kosten extra, bei der letzten Version zum Beispiel 1,50 EUR. Hinzu kommen noch die Versandkosten mit 7.99 EUR netto. Tatsache ist, dass es teurer kommt, alle Bilder einzeln in entsprechender Größe und Qualität zu bestellen.