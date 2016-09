Seit ungefähr zwei Jahren photographiere ich mit der Canon 1Ds. Sie ist bei mir im alltäglichen Gebrauch unter anderem auch für grosse Produktionen im Lifestyle Bereich. Bei der Arbeit mit Photomodellen vor der Kamera muss der Workflow und die Arbeitsweise relativ schnell sein, damit die Stimmung bei den Beteiligten (u.a. auch dem Kunden) durch die Wartezeiten auf die Technik nicht sinkt. Damit hatte ich bei der D1s so meine liebe Not. Wenn ich mehrere Bilder in Serie hintereinander gemacht hatte, so musste ich für die Bildrückschau oft mehrere Sekunden warten. Ärgerlich war dies vor allem, wenn dadurch die ganze Crew auf den Photographen warten muss oder der Kunde ein Bild nicht sofort auf dem Kameramonitor begutachten konnte.

Die Einschaltzeit spielte bei der D1s kaum eine Rolle, da die Kamera für die Reportage Photographie sowieso zu groß, zu auffällig, zu laut und zu schwer war.