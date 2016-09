Im schlimmsten anzunehmenden Fall werden Websites oft direkt nach den Vorstellungen des Kunden ohne Konzept mit einer WYSIWYG Software erstellt, ohne dass Rücksicht auf technische Implementierungen, Suchmaschinen-Optimierung und Ladegeschwindigkeit gelegt wird. Das Ergebnis sind Sites, die bestenfalls ein Unternehmensportrait darstellen. Reihenwies sieht man solche Website online: Sie haben offensichtliche und als solche bezeichnete Baustellen, Links , die ins Leere laufen, das Impressum fehlt oder ist nicht vollständig, der Code ist nicht normgerecht. So lassen sich viele Unzulänglichkeiten aufzählen, die gegen Grundsätze des guten Webdesigns verstossen. Ganz vergessen werden darüber oft die Belange der Kunden, deren Bedürfnisse im Vordergrund stehen sollten, damit die Website bei ihnen Erfolg hat. Somit ist es nicht verwunderlich, dass derart konstruierte Websites keinen Erfolg haben, das bedeutet, dass die Unternehmen keinen Vorteil durch die Website spüren und aber Geld in diese investiert haben. Steht dann eine Revision der Website durch Veränderungen im Unternehmen an oder geht es um die fast ?alltägliche? Pflege der Website, dann werden im Unternehmen schnell die Stimmen laut, die neue Investitionen in die Website stoppen, da es ja offensichtlich doch nichts bringt.

Mit diesen Vorurteilen hat nun eine Agentur oder ein Webdesigner zu kämpfen, der alles richtig machen will und dieses Unternehmen für sich gewinnen will. Das Problem fängt schon einmal damit an, dass man dem Unternehmen klar machen muss, dass die Website und deren Funktionen in den alltäglichen Arbeitsablauf im Unternehmen integriert werden muss, damit diese Erfolg haben kann. Meistens fehlt hierfür das technische Wissen oder das Verständnis. Am meisten stört das Unternehmen aber, dass dies mit einem Mehraufwand an eigener Leistung zumindest am Anfang verbunden ist. Schwierig ist es auch die Überzeugungsarbeit zu leisten, dass sich diese anfängliche zusätzliche Eigenleistung später auszahlt.