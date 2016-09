Was sind RSS Feeds? Im Prinzip werden in einer RSS Datei Informationen abgelegt, die ein Benutzer über das Internet abonnieren kann. Das Abonnieren funktioniert dabei so, dass der Benutzer ein Programm hat, das in regelmäßigen Abständen automatisch die RSS Datei auf Änderungen überprüft. Sollten Änderungen bestehen, werden diese über das Programm dem Benutzer mitgeteilt. Somit kann derjenige, der den RSS Feed auf seinem Server bereitstellt seine Leser immer mit aktuellen Informationen sorgen. Auf der anderen Seite muss ein Benutzer nicht ständig Websites besuchen, um diese auf aktuelle Änderungen zu überprüfen.

