In den Zügen gibt es die Möglichkeit Fahrräder mit zu nehmen und so erweitert sich der Radius nochmals. Die Frischluft-Fanatiker können auf den Plattformen der Wagons mit fahren, allerdings ist das Vergnügen auch ein wenig von der Windrichtung abhängig, denn die Dampflokomotiven fahren nun einmal mit Kohle und deren Russ wird direkt an die Umwelt abgegeben. Kleiner Tip: Stellen Sie sich immer auf die hinteren Plattformen der Wagons, dann ist es nicht so schlimm. Im Inneren der Wagons gibt es gepolsterte Sitzmöglichkeiten und so kann man zum Schnauben und Pfeifen der Lok die Landschaft ganz bequem an sich vorüber gleiten lassen.