"The Story of the Legendary Photo Agency"

von Russell Miller

erschienen 1998 im Verlag Grove Press, New York in Englischer Sprache



Russell Miller erzählt in seinem Werk die Geschichte der Photo-Agentur Magnum von Ihrer Entstehung bis in die Zeit kurz vor Drucktermin des Buches, 1998. Er untermauert seine Darstellungen mit zahlreichen Interviews mit berühmten Photographen und Angestellten der Agentur.

