Die einzelnen Programmierbeispiele sind meist in folgende Punkte gegliedert: Problembeschreibung, Lösung mit Codebeispiel(en) und Diskussion mit möglichen Varianten der Lösungen. Der Vorteil bei diesem Vorgehen besteht darin, dass der Leser an die Lösungswege durch eine kritische Betrachtung herangeführt wird und somit kann er sie auch einfacher an die eigenen Anwendungen anpassen.

Das Buch richtet sich sicherlich an den erfahrenen PHP Programmierer. Die Zielgruppe, die zum ersten Mal mit PHP in Berührung kommt, sollte sich meiner Meinung nach mit einem anderen Buch in die Materie einarbeiten.