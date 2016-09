Jugendliche sind dynamisch und aktiv. Ihre Kommunikation ist sehr direkt. Sie lassen sich aber auch von außen beeinflussen, wenn sie die Quelle der Beeinflussung angenommen haben. Sie sind oft auf der Suche nach annehmbaren Vorbildern. Sie sind hin und hergerissen zwischen dem Suchen nach Halt und Orientierung und Ablehnung. Dies äußert sich in einer sehr kritischen Haltung gegenüber allem und jedem. Das sind alles Faktoren, die es der Medien-Gestaltung schwer machen, da sie unberechenbarer sind als bei anderen Zielgruppen. Durch die ständigen Veränderungen und neuen Trends sind in der Medienbranche in dieser Zielgruppe aufwendigere Trend-Analysen notwendig und auf die Jugendlichen muss mit mehr Feingefühl reagiert werden.

Wir können uns nur immer wieder Mühe geben und aktiv bleiben, um auf die Trends zu reagieren. Eines ist sicher: ernst zu nehmen ist diese Zielgruppe auf jeden Fall, da sie die Zukunft darstellt. Von diesem Gesichtspunkt her ist sie natürlich auch für die Medien und die Werbebranche eine äußert interessante Gruppe, um die man sich gerne bemüht, wenn man in der Zukunft präsent sein will.