Die Adresse des RSS Feeds von tsreport, zu beziehen über den Link http://www.tsreport.de/rss/tsnews.rss, hat sich geändert. In der neuen Version aktualisiert sich der Feed automatisch mit der Datenbank des Content Management Systems von tsreport. In der alten Version musste der Feed noch manuell erstellt werden. Bitte aktualisieren Sie daher den Link in Ihrem RSS Reader dadurch, dass Sie den alten Link löschen und den neuen durch klicken auf den Link hier abonnieren.

