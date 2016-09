Zitat von der Website www.Gemeinsam-gegen-AIDS.de: Die Webseite www.Gemeinsam-gegen-AIDS.de versteht sich als Internetplattform einer Aktion von Regenbogen e.V., welcher in unterschiedlicher Weise an dem Thema HIV/Aids arbeitet und einen Beitrag zur Bewältigung dieses gesellschaftlichen Problems leisten möchte.

Prominente rufen zum Spenden auf

Die Band Revolverheld, ZDF Moderatorin Karen Webb, Jana Ina und der Pro7 Moderator Elton rufen im aktuellen TV Spot von "Gemeinsam gegen Aids" zum Spenden auf, damit der Verein Regenbogen seine Arbeiten im Kampf gegen Aids erfolgreich weiterführen kann.

Sei auch Du dabei und unterstütze uns mit einer Spende im Kampf gegen Aids - nur so verhindern wir die Ausbreitung dieser todbringenden Krankheit.

