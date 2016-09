Titel: Stephen Hawkings Universum

Autor: David Filkin

Verlag: Heyne, München, 1997



David Filkin erklärt in seinem Buch in allgemein verständlicher Sprache die verschiedenen Modelle, die im Laufe der Zeit vom Universum entstanden sind, in chronologischer Reihenfolge. Faszinierend ist hierbei, dass der Leser Schritt für Schritt mit den Erkenntnissen der Zeit in die Materie eingeführt wird.

