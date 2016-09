Fangen wir einmal mit der Herstellung an. Das Internet hat die Informationsbereitstellung schon revolutioniert: Es können Inhalte relativ einfach und je nach Aufwand schon relativ kostengünstig einer großen Menge an Leuten zur Verfügung gestellt werden. Die Inhalte im Internet können als geschriebenes Wort und Bild, aber auch als gesprochenes Wort oder Film dargestellt werden. Man könnte nun sagen, dass die Verlagerung auf ein neues Gerät wie dem iPod nur einem netten Zusatznutzen gleichkommt. Das Revolutionäre wird vielleicht an einem Beispiel besser deutlich: Ein Spezialist auf einem Fachgebiet kann nun mit einfachen Mitteln seine eigene Radio-Show produzieren und als Podcast ins Internet stellen. Interessierte abonnieren diesen Podcast und können die Inhalte, wann immer sie wollen, hören, sind also an keine Sendetermine gebunden. Zum Vergleich eine entsprechende Publikation in anderen Medien ist aufwändiger und vom Empfänger nicht so leicht zu konsumieren. Dies wird jeder bestätigen können, der schon einmal in den Genuss eines Hörbuchs im Vergleich zum Konsum eines Buchs im herkömmlichen Sinn gekommen ist. Eine vereinfachte Aufnahme von Information ist aber in der heutigen Zeit des Informations-Überdrusses ein wesentlicher Fortschritt. Auch lässt sich die Information vor selektieren, indem der Konsument nur die Podcasts abonniert, die ihn auch wirklich interessieren. Voraussetzung für die Annahme dieser Verbesserungen ist allerdings, dass diese Potentiale von Medienanbietern gleichermassen wie von Konsumenten erkannt und angenommen wird.