Was also tun, um diese männliche Ordnung zu erschüttern? Einen Aufstand zu machen, man wolle nicht, dass er mehr mit dem Computer verheiratet sei, als mit einem selbst, es sei zu viel, dass der Laptop sogar im Urlaub oder am Ausflugswochenende zum ständigen Begleiter würde - das wird als Zwergen-Aufstand, oder als nicht zu tolerierender Angriff abgetan, da man seinem Beruf, seinem Engagement Unverständnis entgegen bringe, ihn und die Arbeit nicht ernst nehme, etc. Merke: Kein Süchtiger gibt seine Sucht zu.

Ihn mit weiblichen Reizen zu locken, funktioniert auch nur selten, und ansonsten halbherzig mit einem leidenschaftlichen aber nur etwas längeren Gute-Nacht-Kuss und der völlig überzeugten Feststellung seinerseits, ihn in seinem Wissen bestätigend, was für eine tolle Frau er habe. Nun könnte die Frau natürlich nach dem Motto "Wer sich rar macht, macht sich beliebt" selber alle möglichen Abendtermine überlegen und etwas unternehmen. Das ist aber eine sehr zweischneidige Sache. Denn entweder er sieht das erst recht als Freischein (dann kann ich ja am Computer sitzen) und/oder findet es toll, dass sie etwas für sich tut, denn er möchte ja, dass sie glücklich ist. Nur eventuell empfindet er es als eine Störung seines intakten Systems. Und ausserdem: Wenn jetzt jeder seiner Wege geht, wo ist dann noch eine Beziehung?

Tja, also: Wo ist überhaupt die Beziehung geblieben? Es ist sicherlich schwierig, erfordert oftmals viel Vertrauen, darauf zu bauen, dass auch der Mann immer noch eine Beziehung zu dieser seiner Frau will, dass ihm die Frau wirklich wichtig ist. Erst recht, wenn auch die Kleinigkeiten, die so eine Beziehung nähren und aufleben lassen, weg fallen: Wie ab und zu ein von Herzen kommender Blumen-Gruss, eine liebevolle SMS, das Gefühl, dass der andere erkennt, und sich dafür interessiert, wie es einem geht, situativ aber auch allgemein. Weiterhin fehlt oft das gemeinsame Gespräch oder geht zumindest nicht über die statistischen Wortwechsel (waren es zehn Minuten pro Tag?) hinaus. Es wird nicht mehr gemeinsam gelacht, was ja laut Paar-Psychologen jedes Paar mindestens einmal pro Tag tun sollte, und man wird im Alltag / Haushalt allein gelassen. Dann erst schrillen alle Alarmglocken, denn für den Mangel an gemeinsam verbrachter Zeit und gemeinsamen Unternehmungen wurde ja Verständnis eingefordert, was als Grundlage einer funktionierenden Beziehung ausgeschrieben wurde.