Kommen wir noch einmal auf die Geschenke zurück. Abgesehen davon, dass dieser Brauch des Präsentes ein Zeichen der Zuneigung, Anerkennung, des kleine-Freude-machens ist, was wir ruhig allgemein aufrecht erhalten sollten, bietet es auch für einen zu beschenkenden Gelegenheit, herauszufinden, was man eigentlich heutzutage wirklich braucht, was einem wirklich Freude macht. Man kann über sein eigenes Genuss- und Luxus-Verhalten nachdenken und vielleicht schon im letzten Quartal des Jahres aufhören oder reduzieren, sich alles zu kaufen, was man sieht, und am liebsten sofort haben möchte. In einem weiter gedachten Schritt kann man dann noch einmal aussondern, was einem wirklich wichtig ist, um dies dann schlussendlich auf den Wunschzettel zu schreiben. So lernt man auch wieder das Nein-sagen, das Abwarten und die Vorfreude. Andersherum kann man schon ganz früh anfangen zu beobachten, was den Menschen um einen herum am Herzen liegt, was sie sich vielleicht doch selbst nicht kaufen ? um sie dann damit zu beglücken. Ist beides nicht erfolgreich, da keine Wünsche bis zum Jahresende offen geblieben sind, hat man trotzdem gelernt, auf Bedürfnisse zu achten, und zwar auf die des anderen, aber auch auf die eigenen. Dann kann man weiterhin lernen, dem anderen nicht die 1000ste CD zu schenken, sondern sich vielleicht zu überlegen, was dem anderen wirklich gut tut: Mal mehr Zeit für sich und die Partnerschaft? (Ein schönes Essen, Kinobesuche, ein Hotelwochenende etc.) Oder etwas für sich? Ein Präsentkorb mit extravaganten (gesunden?) Lebensmitteln? Massagen, Schwimmbad- oder Sauna-Eintrittskarten? Für alte Leute Hilfe im Garten oder Haushalt? Oder einfach nur eine Kleinigkeit, über die sich der andere freut. Auch Geldgeschenke können persönlich sein, wenn man weiß, dass der andere einen größeren Wunsch hat. Wichtig ist nur, dass man nicht vergisst, dass Schenken Freude machen ist, eine kleine Aufmerksamkeit dem Gegenüber, mit dem man einiges verbindet. So wird das Fest auch wieder Anlass zur Freude und Vorfreude.