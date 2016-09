Der GraphicConverter liegt hier in der Version 4.9 vor, wobei es sein kann, dass, da das Programm ständig weiterentwickelt und verfeinert wird, bei Erscheinen des Artikels schon bereits eine neuere Version zu bekommen sein wird. Die ständigen Arbeiten von Thorsten Lemke an seinem Programm haben es mit der Zeit zu einem sehr ausgereiften System zur Organisation und Nachbearbeitung von Bildern werden lassen, das bei vielen schon zu einem Standard Programm neben Photoshop geworden ist. Anders als iPhoto verwaltet der GraphicConverter die Bilder nicht in einer Datenbank, sondern per Vorschau in Form eines Dateibrowsers. Das Programm ist sehr komfortabel und die Kontextmenüs sind sehr ausgefeilt. Zur Auslagerung der Bilddaten auf externe Medien übergibt der GraphicConverter die Layoutdaten an Toast oder iDVD. Die Bilder können im Browser in verschiedenen Größenstufen angezeigt werden. Praktisch ist auch, dass dort eine vergrößerte Vorschau von ein oder auch zwei Bildern gleichzeitig möglich ist. Das Sortieren ist entweder per Etiketten oder per drag and drop, also verschieben oder kopieren innerhalb des Programms möglich. Letzteres funktioniert auch für die Übergabe der Dateien an andere Programme, allerdings nicht an den Finder.