Das geerntete und handverlesene Obst wird in einer Obstmühle zerkleinert. Dadurch werden die Zellen aufgespalten und der darin enthaltene Zucker wird frei. Den so entstandenen Brei bezeichnet man als Maische. Diese wird in große Bottiche gegeben und dort unter Verschluss gehalten. Wichtig hierbei ist, dass die Gärgase entweichen können, aber kein Sauerstoff an die Maische gelangen kann, damit eine Essigsäure-Gärung vermieden wird. Das Prinzip des Verschlusses, der diese Aufgabe bewältigt, ist relativ einfach. Um den oberen Rand der Bottiche verläuft eine Rille, in die Wasser gegeben wird. Der Deckel der Bottiche liegt nun genau in dieser Rille auf, so dass die Gärgase wegen des aufgebauten Drucks durch das Wasser entweichen können, frischer Sauerstoff aber nicht eintreten kann. Das Prinzip funktioniert natürlich nur, wenn die Bottiche genau waagrecht ausgerichtet sind.

Oft werden der Maische Enzyme zum Verflüssigen hinzugefügt. Ebenso kann man Säuren zugeben, um die Maische haltbarer zu machen. Auch werden Hefen beigemischt, um den Anteil an erwünschten Hefen zu erhöhen, die in natürlicher Form bereits in der Maische enthalten sind. Johann Astner gibt keinen der drei Zusatzstoffe zu seiner Maische und vertraut auf die Reinheit seines Obstes und die Hygiene bei seiner Verarbeitung. Der Gärprozess dauert vier bis sechs Wochen. Die Maische muss auf mindestens 20 Grad gehalten werden, damit der Prozess nicht unterbrochen wird. Dazu muss der Raum, in dem die Bottiche stehen, an kalten Herbsttagen beheizt werden.