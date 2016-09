Nach einer kurzen Einführung in die Software werden alle Programm-Module in einem Buch bis ins Detail beschrieben und erklärt: Writer (Textverarbeitung) inklusive Praxis-Beispielen, Calc (Tabellenkalkulation), Impress (Präsentation), Draw (Zeichen-Programm), Base (Datenbanken). Auch der Makro-Programmierung wurde ein Kapitel gewidmet..

Der Schreib-Stil von Günter Born ist sachlich und informativ. Er äußert sich durchwegs auch kritisch gegenüber so manch einer Funktionalität in OpenOffice.org 2.0, was die Programmierer im OpenOffice.org-Projekt von einer derart qualifizierten Quelle sicherlich gerne entgegennehmen. Jede Funktion der Office Suite ? und damit meine ich wirklich jede, und es sind sehr viele ? wird genau mit der richtigen Anzahl an Screenshots in Schwarz-Weiß erklärt. Günter Born weist bei den einzelnen Schritten auch immer wieder auf Varianten hin. Er gibt viele, auch allgemeine Tipps und Anregungen, wie man das Programm seinen eigenen Vorlieben anpassen, und für die eigenen Anwendungen einsetzen kann: Briefe, Serienbriefe, Rechnungen, Flyer, Berichte und Handbücher, Etiketten und Visitenkarten. Nicht zuletzt ist er sich nicht zu schade, auf externe Quellen hinzuweisen.