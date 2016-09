Konträr zum barrierefreiem Design schießen gerade in letzter Zeit wieder Programme wie Pilze aus dem Boden, deren Schwerpunkt auf der einfachen Bedienung und der Umsetzung eines schönen Layouts mit einfachen Mitteln beruht. Die Benutzer können mit der Maus Inhalte auf der Seite verteilen oder entsprechende Vorlagen benutzen und auf eigene Belange anpassen. Da die Umsetzung eines Layouts in ein CSS gestütztes, barrierefreies Design eine komplizierte Sache ist, bei der viele unterschwelligen Benutzer-Vorgaben berücksichtigt werden müssen, ist klar, dass diese neuen Programme den Transfer wenn überhaupt nur zu einem gewissen Maße schaffen. Es war zwar dann für den Designer leicht, die Site zu erstellen, aber für so manchen Benutzer wird es schwer, sie zu konsumieren.

Fazit: Mit der letzten Aussage ist klar, wofür welche der beiden Methoden Verwendung finden wird. Seiten die einen geringen Verbreitungsgrad haben und deren Benutzer geringe Ansprüche stellen, können mit den neuen Layout Programmen gestaltet werden. Andere Websites, deren Benutzer einen hohen Anspruch haben, und die von vielen unterschiedlichen Menschen unter anderem auch mit Barrieren benutzt werden, sollten den Anforderungen an barrierefreie Websites genügen.