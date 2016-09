Auch wenn ich die Methode im Folgenden kurz schildern werde, empfiehlt es sich doch, das ganze Buch zu lesen, um sie für sich selbst anwenden zu können. Es sind viele Tipps und Anregungen enthalten, die es wahrscheinlicher machen, dass man die Methode selbst anwendet und auch durch hält. In einer ersten Phase werden alle Informationen erst einmal nur gesammelt. Mit Informationen meine ich Aufgaben und Projekte, seien sie auch noch so versteckt, wie zum Beispiel der Stapel mit Prospekten, von dem man gar nicht weiß, warum man ihn aufbewahrt hat. In einer zweiten Phase werden die Informationen durch gearbeitet mit der Fragestellung: Was ist der nächste Schritt? Dinge, die innerhalb von zwei Minuten erledigt werden können, werden sofort erledigt. Dinge, die länger brauchen, oder für die mehrere Schritte notwendig sind, werden in verschiedene Schubladen gesteckt oder in Listen aufgeführt: Diese haben zum Beispiel die Aufschrift Müll, vielleicht irgendwann, delegieren, Terminkalender oder Aufgabenliste. In der dritten Phase werden die Dinge, die mehrere Schritte benötigen, in Projekten organisiert, und für diese der jeweils nächste Schritt festgelegt. Im vierten Schritt werden die verschiedenen Schubladen und Listen durchgesehen und Aufgaben ausgewählt, die in der fünften Phase durchgeführt werden.