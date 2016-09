Neben dem Preis gibt es da dann doch erhebliche Unterschiede in der Qualität der Scans. Schon der Beispiel-Scan beim Großhändler hatte mich vom Epson Perfection V700 Photo überzeugt. Noch überzeugter war ich dann schließlich, als ich den Scanner zu hause installiert hatte und die ersten praktischen Erfahrungen mit der Software von Epson auf meinem Mac machte. Die Qualität der Scans ist jetzt so hoch, dass ich Bilder von Kleinbild Dias in der Größe Din A4 in Druck-Qualität, sprich 300 dpi verarbeiten kann. Ich kann 12 Dias in einem Scan-Vorgang einlesen. Das ist zwar etwas weniger als beim HP, aber dafür kann ich die automatische Staub- und Kratzer-Erkennung ohne Qualitäts-Einbußen verwenden. Die Bilder bleiben scharf. Im Gegensatz dazu hatte diese Automatik beim HP eine zusätzliche Unschärfe verursacht. Allerdings verlängert diese Einstellung beim Epson Scanner die Scan-Zeit von 12 Kleinbild Dias von 8 Minuten auf über eine Stunde. Das stört mich aber nicht weiter, da ich den Scan-Vorgang im Hintergrund laufen lassen kann und ich mir die Zeit für die Retusche sparen kann. Dieser Qualitäts-Gewinn hat seinen Preis, der mindestens drei Mal so hoch ist, wie der des HP Scanners, über 600 ?. Aber meine Anforderungen machten diese Investition unumgänglich. Von der Qualität vergleichbare Filmscanner kosten wiederum ein Vielfaches vom getesteten Epson Scanner.