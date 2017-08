Das Wissenskapital einer Firma ist ein Produktionsfaktor. Neben der effizienten Verteilung des Wissens ist somit auch die Wissenserweiterung ein beständiges Ziel.

Echtes Expertenwissen kombiniert hohe Komplexität mit geringer Gültigkeitsdauer. Es ist daher oft betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll dieses Wissen zu kodifizieren.

Die Folge ist, dass meist nur Standardinhalte mit einer langen Gültigkeitsdauer kodifiziert werden.

Es gilt nun zu unterscheiden, welches Wissen ist für die Kollegen wichtig, bzw. was davon können sie effizient verinnerlichen und dann effektiv anwenden.

Die wichtigere Rolle hierbei spielt derjenige, der das Wissen hat. Er muss die kodifizierbare Menge erkennen, auswählen und vermitteln.

Hierbei kommt es dann auch noch auf das wie an.

Er muss vermitteln, warum die Wissensverbreitung zu einer effizienteren Arbeitsweise führt und muss die Annahme des Wissens motivieren.

Auch die Auswahl des zu erweiternden Wissens obliegt zunächst dem, der an der Oberfläche des noch unbekannten Wissens nagt. Es liegt nahe, dass eine Wissenserweiterung nur dann sinnvoll ist, wenn das gewonnene Wissen auch dem Unternehmensziel Rechnung trägt.

Manchmal ist aber gerade das schwer zu erkennen.

In beiden Fällen liegt die Verantwortung beim einzelnen Mitarbeiter in der Firma. Diese Verantwortung kann nicht vom Management abgenommen werden, sie kann lediglich unterstützt werden.

Der Wissenserwerb liegt in der Verantwortung desjenigen, der das Wissen aufnimmt, um es dann zielführend anwenden zu können. Bei der Kommunikation während der Wissensvermittlung spielen Vermittler und Empfänger beide eine aktive Rolle was sowohl das zu übermittelnde Wissen an sich angeht, als auch die Meta Kommunikation über Art und Weise der Übermittlung und den dafür angesetzten Zeitplan.