Wenn man auf die Dateistruktur von Software sieht, sieht man meist zuerst die Struktur des verwendeten Frameworks hinter der sich die Architektur der eigentlichen Anwendung versteckt. Das Framework sollte aber bei der Architektur eine untergeordnete Rolle spielen, da es Mittel zum Zweck ist, sich schnell ändert und eine große externe Abhängigkeit darstellt.

Hat das Web die Software Architektur verändert?

If you believe the web constrains your architecture, you have lost the war from the beginning. (Robert C. Martin)

Das Web ist nur eine neue Art der Ein- bzw. Ausgabe.

Wenn man sich den Bauplan für ein Gebäude ansieht, erkennt man meist den Verwendungszweck sofort. (z.B. Bibliothek, Kirche, etc.). Warum ist das bei Software nicht auch so? Stattdessen sehen wir das Framework, also die Hämmer und Nägel mit der sie gebaut wurde. Auf einem Bauplan ist von Hämmern und Nägeln keine Rede.

The architecture of an application is driven by its usecases. ('Object-Oriented Software Design' von Ivar Jacobsen)

Der Begriff des Usecase wurde in den Jahren immer verwaschener, da er für Tools und wirtschaftliche Entscheidungen mißbraucht wurde.

Ein usecase beschreibt all die Wege, auf denen man ein System benutzen muss, um ein bestimmtes Ziel für einen speziellen Benutzer zu erreichen. Alle usecases für ein System beschreiben alle nützlichen Möglichkeiten, ein System zu benutzen und beschreiben den Wert, den das System darstellt.