Domain: Im Rahmen von DDD versteht man unter der Domäne die Anwendungsdomäne, die fachliche Aufgabenstellung unter der die Software entwickelt wird. Steht die Anwendungsdomäne im Mittelpunkt und ist Basis für die Architektur der Software, dann spricht man von DDD.

Im DDD geht es in erster Linie darum, eine Ubiquitous Language in einem bestimmten bounded context zu modellieren.

Bounded Context: Innerhalb eines bounded context hat jede Komponente eines Softwaremodells eine bestimmte Bedeutung und tut bestimmte Dinge. Die Komponenten innerhalb eines bounded context sind kontextspezifisch und haben ihre Bedeutung und Funktion im Einklang mit den anderen Komponenten im bounded context.

Ubiquitous Language: Innerhalb eines bounded context gilt eine ubiquitous language. Die Begriffe innerhalb dieser Sprache sind eindeutig. Sie wird von den Teammitgliedern genutzt und ist Basis des Softwaremodells. Es muss gewährleistet sein, dass die Sprache jedem Teammitglied zur Verfügung steht.

Bei der Entwicklung der ubiquitous language darf man sich nicht verzetteln. Letztlich besteht das Domänenmodell nicht aus Definitionen, Diagrammen oder Spezifikationen. Das Domänenmodell ist der Code und der Code ist das Modell (Reverse Engineering).

Jeweils einem Team wird ein bounded context zugewiesen. Für jeden bounded context sollte es ein von den anderen getrenntes Quellcode Repository geben. Für jeden bounded context sollte es ein Datenbank-Schema geben, das klar von den anderen abgegrenzt ist. Die Kunst besteht darin, diese Grenzen zu wahren und zu bestimmen. Die Gefahr besteht darin, dass der bounded context zu viel umfasst.

Was sind Hinweise darauf, dass ein bounded context aus dem Ruder läuft?

Das Team wird zu groß. Die optimale Teamgröße ist erreicht, wenn das ganze Team von zwei großen Pizzas satt wird.

Die Begriffe verschwimmen und bekommen mehrere Bedeutungen.

Immer wieder neue ergänzende Konzepte rauben Ressourcen für die Pflege und Tests der bestehenden Komponenten.

Die neuen Konzepte gehören nicht mehr zum Kern des bounded contexts.

Man scheut die Abgrenzung zu einem neuen bounded context.

Man möchte das Risiko eines neuen bounded contexts nicht offenlegen. Dabei ist das Risiko, wenn man nicht abgrenzt, viel größer.

Ein bounded context enthält aber nicht nur das Domänenmodell, sondern auch Komponenten, die sich um die Kommunikation mit der Außenwelt kümmern (Adaptor).

Subdomain: Meistens lässt sich die Geschäftsdomäne nicht mit einem bounded context darstellen. Er wäre zu groß. Daher unterteilt man in subdomains, die für sich wieder einen bounded context definieren.

In Altsystemen ist meist DDD nicht (voll) umgesetzt. Oft entsprechen sie dem Pattern big ball of mud. Da in ihnen keine bounded context festgelegt wurden, spricht man auch von unbounded legacy systems. Man könnte diese Altsysteme in mehrere logische Domänenmodelle unterteilen und für jedes einzelne eine ubiquitous language definieren. Tatsächlich hilft dieses Vorgehen, wenn man auf DDD umsteigt oder das Altsystem in eine Umgebung von anderen DDD-Systemen integrieren will.

Context Mapping: An der Schnittstelle zwischen zwei Subdomains treffen zwei ubiquitous languages aufeinander. Die unterschiedlichen Begriffe und Operationen in den jeweiligen domains müssen auf einander gemappt werden. Dies bezeichnet man als context mapping.

Arten von Mapping

Partnership; die Ziele der beiden involvierten Teams sind voneinander abhängig; für die Synchronisierung nutzen sie Continous Integration;

Shared Kernel; zwei Teams teilen sich ein kleines gemeinsames Modell als Schnittmenge von zwei bounded context; ein shared kernal erfordert ein hohes Maß an Kommunikation;

Customer Supplier; der supplier (upstream) stellt zur Verfügung, was der customer (downstream) braucht;

Conformist; der upstream stellt etwas zur Verfügung, was der downstream benutzen darf;

Anticorruption Layer (ACL); das downstream Team erzeugt eine Übersetzungsschicht (ACL);

Open Host Service; das upstream Team stellt einen offen angebotenen Dienst zur Verfügung; die bereit gestellte API sollte gut dokumentiert sein; Open Host Services sind leichter zu konsumieren als Supplier;

Published Language; oft bietet ein Open Host Service eine Published Language an;

Separate Ways; keine Verbindung zwischen zwei bounded context;

Big Ball of Mud; Kein Kontext Mapping; ungewollte und unzulässige Beziehungen und Abhängigkeiten Eine Änderung schlägt Wellen über das ganze System. Nur über Generationen weitergegebenes Geheimwissen und einzelne Heldentaten --- alle Sprachen auf einmal sprechen --- retten das System vor dem endgültigen Kollaps.



Wenn ein bounded context mit einem big ball of mud System ein context mapping eingeht, so sollte das neue bounded context System unbedingt eine ACL vorschalten, so dass es nicht die ubiquitous language des big ball of mud übernimmt.

Technische Lösungen für Context Mapping