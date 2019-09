Christopher Avery hat das Buch "The Responsibility Process" geschrieben, das am 16.09.2016 in der ersten Auflage erschienen ist. Der originale Titel lautet: "The Responsibility Process: Unlocking Your Natural Ability to Live and Lead with Power"

Christopher Avery ist ...

CEO von Partnerwerks, Inc.

Initiator von 'The Leadershift Gift'

Trainer, Mentor und keynote speaker

Die deutsche Übersetzung wurde von Nadine und Henning Wolf geschrieben. Sie ist im Januar 2019 erschienen.

Das ursprüngliche Modell hat Bill McCarley entwickelt.

Ich habe auf der OOP 2019 einen Workshop von Nadine und Henning Wolf besucht. Das Thema des eintägigen Workshops war "Einführung in den Responsibility Process".

Im wesentlichen stütze ich mich im Folgenden auf die deutsche Übersetzung, auf die Erkenntnisse aus dem Workshop und auf meine eigenen Erfahrungen.