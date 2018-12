Anfangs war ich noch skeptisch, ob ich das quasi barfuß-laufen aushalte. Vom Taekwondo bin ich barfuß gehen gewohnt und dadurch auch ein wenig im Fuß trainiert, aber würde ich das den ganzen Tag durchhalten? Im Sommer trage ich Flip Flops und zur Vorbereitung auf die doch etwas kostspieligeren Vivobarefoot Schuhe habe ich es eine Zeit lang mit ganz einfachen billigen Barfussschuhen versucht. Schon damit war ich begeistert und habe keine Probleme mit der Muskulatur im Fuß gehabt. Leider lässt die Passgenauigkeit von den billigen Schuhen zu wünschen übrig. Was für eine Offenbarung war dagegen die Passform der Vivobarefoot Schuhe. Ich habe sie eine Nummer kleiner gekauft, als meine normale Schuhgröße, also anstatt 41 in Größe 40. Alle drei passen perfekt.