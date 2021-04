Obstbrand vom Schuasdahof

Soll der alte Ofen repariert werden? Übernimmt Johann Astner (Junior) die Produktion? Lässt man das 144 Jahre alte Brennrecht auf dem Hof auslaufen? Oder - modernisiert man die Produktion mit einer neuen Brennanlage? Mit dem Brennrecht dürfen maximal 300l reinen Alkohols pro Jahr produziert werden. In diesem Rahmen muss man eine solche Investition gut überlegen. Die Astners vom Schuasdahof haben sich für den Schnaps, das Brennrecht und die Tradition entschieden: Eine neue Brennanlage muss her, und der Junior übernimmt die Produktion. Die Voraussetzungen sind günstig: 220 eigene Obstbäume, ein harmonischer Familienbetrieb und ein bereits gut funktionierender Direktvertrieb an die Endkunden.