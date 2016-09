Der eine ist auf der Suche nach einem Job, der andere wünscht sich den Partner fürs Leben, die einen suchen ein Haus, die anderen wünschen sich gute Freunde, die einen wollen eine Familie gründen, die anderen eine neue Existenz aufbauen. Jeder wünscht sich etwas, wofür die Voraussetzungen stimmen. Aber gerade in der heutigen Zeit kann man nicht bestimmen, ob und wann sich Pläne dieser Art umsetzen lassen.

Oftmals hat man schon alles versucht, um seiner Wunscherfüllung auf die Sprünge zu helfen. Aber es ist noch kein Ende des Wartens und Hoffens in Sicht. Das ist das schlimmere Warten, wenn man nicht weiß, ob es jemals aufhört. Ob es irgendwann doch erfüllt wird und wann. Warten auf Godot. Die Zeit einfach annehmen und konstruktiv füllen ohne Wissen des "Wann und wie" ...

Aber genau das ist die Gewissheit, dass das, was gut ist für uns, dass wir das bekommen. Irgendeiner weiß, was wir wirklich brauchen, und wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Man muss dem göttlichen Plan vertrauen. Ohnmacht macht Warten nicht unbedingt leichter. Aber Vertrauen bringt Stärke und gibt plötzlich allem einen Sinn. Genau wie Maria und Josef der Weihnachtsgeschichte nach von Haus zu Haus zogen und vergeblich um eine Unterkunft bitten. Da war offenbar der Plan, dass das Jesus-Kind im Stall geboren werden sollte. Die Ausdauer und das Vertrauen der Eltern hat sich gelohnt. Und erst im Nachhinein erschließt sich der Sinn der Geburt im Stall. Warten lohnt sich!

Gerade für die heutige Gesellschaft, die glaubt, eigentlich alles möglich machen zu können, ist die Erfahrung, sich einem Schicksal überlassen zu müssen, da es etwas gibt außerhalb von dem, "was der Mensch zu seiner eigenen Lebensgeschichte beiträgt" (Winston S. Churchill), sehr lehrreich und wichtig.

Advent, Advent, ...