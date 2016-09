Randy Pausch, Dozent für Informatik, Mensch-Computer-Interaktion und Design an der Carnegie Mellon University, hält eine Vortrag über das Thema "Achieving Your Childhood Dreams". In dem Vortrag stecken weitaus mehr Lebensweisheiten, als nur Ratschläge, wie man Kindheitsträume erreicht. Randy Pausch ist in seinem letzten Lebensjahr sehr offen mit seiner tödlichen Krankheit, Bauchspeicheldrüsenkrebs, umgegangen. Er ist am 25. Juli 2008 gestorben. Es lohnt sich, diesen bewegenden Vortrag anzusehen.

