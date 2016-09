Die automatisch Wort-Vervollständigung in MacVim ist genial. Man schreibt und nach dem zweiten Buchstaben versucht das Programm passende Wörter zu finden, schlägt sie in einem Pulldownmenü vor und kann die Einträge dann mittels Pfeiltasten auswählen, oder wenn der passende Begriff schon an oberster Stelle steht, diesen mit Return sofort auswählen.

Artikel lesen scroll to top