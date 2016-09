Themen wie zum Beispiel Management & Metrics, Lean / Agile, Security, Mobile, Project Management, Requirements Enginieering, Clean Code, Cloud in the Enterprise und Modelling unterstreichen die Aktualität der OOP. 50% der Besucher waren schon einmal auf einer OOP-Konferenz in den Vorjahren und bestätigen somit, dass sich die Konferenz immer wieder neuen Strömungen anpasst und interessant bleibt. Aus dem einstmaligen Kongress für Objekt-Orientierte-Programmierung von 1992 ist bis heute eine Veranstaltung gewachsen, auf der Software-Architekten, Projektmanager und Firmen aufeinander treffen, um Erfahrungen auszutauschen und aus den gewonnenen Erkenntnissen neue Trends zu erarbeiten. Die 130 Fachvorträge verteilen sich täglich auf 7 bis 8 Tracks unterbrochen von 2 bis 3 Keynotes von 9:00 Uhr morgens bis teilweise um 20:00 Uhr abends.

Weitere Informationen zur OOP2011: www.oop2011.de