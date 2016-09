Weg vom faszinierenden Code zu einem für mich eher trockenem Thema wie 'Erfolgreiche IT Projekte - Methoden, Werkzeuge, Referenzarchitekturen, Best Practices', vorgetragen von Dipl. Ing. Mahbouba Gharbi und Prof. Dr. Arne Koschel. Eigentlich ging es trotz des sehr allgemeinen Titels um Referenzarchitekturen, bzw. Architekturmittel und Referenzmodelle. Sorry das ist für mich leider nicht so spannend wie zum Beispiel die nächste keynote.

Scott Berkun, der Autor des Buches 'The Myth of Innovation' gibt Ratschläge, wie man sich in eine passende Umgebung begibt mit inneren und äußeren Einflussfaktoren, um der eigenen Innovation Nahrung zu geben. Er leitet die gewonnen Erkenntnisse auf die Abläufe in Organisationen ab. Er appelliert an die Manager: delegate, take risks, learn from interesting mistakes and reward initiative (sorry, es hört sich in Englisch einfach besser an).

Hatte ich gestern noch gesagt, dass man sich beim Mittagessen trifft, so kann heute fast sagen, man kennt sich und kommt fast schon wieder mit den selben Leuten zusammen, was kein Nachteil ist, denn die Gespräche bewegen sich immer noch auf einem hohen fachlichen Niveau.