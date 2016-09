Dieser gigantische Platz raubt einem fast den Atem mit seinem ringförmig aufgelegten Stilexempel der Gebäude, in deren Mitte ein gigantisches Denkmal steht. Dieses erinnert an den 1415 auf dem Scheiterhaufen von Konstanz verbrannten tschechischen Reformator und Rebellen gegen den Papst. Heutzutage lädt das Monument, deren Figuren an den Stil Rodins erinnern, mit zahlreichen Bänken umrundet, ein, inne zu halten und die Kulisse mit dem angenehmen Trubel wirken zu lassen. Auch auf diesem Platz sind viele Musiker anzutreffen. Kaffes und Restaurants laden ein, den Hunger und Durst zu stillen. Besondere Aufmerksamkeit sollte man aber dem Altstädter Rathaus schenken, nicht zuletzt wegen der aus dem 15. Jahrhundert stammenden astronomischen Uhr, welche stündlich den Schaulustigen das Spektakel der Einleitung des Apostelzugs durch den Sensenmann zeigt. - Viele ließen hier durch Hinrichtungen oder durch die Schlacht am weißen Berg 1621 ihr Leben.





Ein weiterer Blickfang am Altstädter Ring ist die Teynkirche mit ihren imposanten 80m hohen türmen, welche aus dem 14. Jahrhundert stammt. Auch das gotische Innere der dreischiffigen Basilika ist einen Besuch wert. Dort befindet sich auch das älteste Prager Taufbecken.



Nachdem wir dann bereichert mit eineigen Programmzetteln der Kirchenkonzerte der nächsten Tage eine nette Bar für unser sehr leckeres Abendessen - leider hatten sie kein Gulasch mit Knödeln - zu uns genommen hatten, war der erste Nachmittag vorbei. Was macht man nun in Prag in zwei Tagen? Am nächsten Tag besuchten wir den Wentzels Platz.