Ein großes Aquarium erinnert einen daran, dass man bereits auf Tauchfahrt ist. Viele große und kleine Accessoires, die sehr originalgetreu gestaltet und mit viel Akribie ausgesucht scheinen, vervollständigen das Bild, dass die Mannschaft und die Gäste sich hier wohl fühlen. Die Räume des Restaurants sind unterteilt in Ruderraum, Maschinenraum, Mannschaftsraum und Kapitänsmesse.

In dem täglich ab 11:30 geöffnetem Restaurant gibt es viele Köstlichkeiten aus dem Meeresgarten der Nautilus. Auch für die kleinen Gäste, sollten sie vor lauter Forscherdrang überhaupt zum Essen kommen, ist etwas dabei. Da Sie die Nautilus ja nicht verlassen dürfen, gibt es 30, ebenfalls im gleichen Stil eingerichtete Hotelzimmer.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.ruegen-nautilus.de oder rufen Sie einfach an unter 03 83 01 - 830.