Die soziale Komponente am ganzen Verfahren besteht darin, dass jeder auf die Bookmark-Listen der anderen Benutzer zugreifen kann. Noch interessanter ist die Tatsache, dass man sich anzeigen lassen kann, welche Links die übrigen Benutzer zu einem tag als Bookmark abgelegt haben. Ebenso können alle Benutzer angezeigt werden, die einen bestimmten Link in ihrer Liste haben. So kann man in deren Listen nach weiteren interessanten Links zu einem Thema stöbern. Es entsteht ein synergetischer Effekt: Die Addition aller Bookmark Listen der registrierten Benutzer ist mehr als die Summe, denn durch die Verschlagwortung mit tags gewinnt jeder einzelne Benutzer eine riesige Datenbank.

Worin besteht nun der Unterschied zu einer Suchmaschine? Beim Social Bookmarking werden die Links viel intensiver aus gesiebt. Nur die besten Links kommen in eine Bookmark Liste. Damit erhöht sich auch die Treffer-Wahrscheinlichkeit zu einem bestimmten Thema. Natürlich können die eigenen Bookmarks oder Teile davon in Form von Zusammenfassungen durch tags anderen mitgeteilt werden.

Stellvertretend für alle anderen Dienste hier der Link zu del.icio.us, einer der größten internationalen Anbieter: del.icio.us.