Trotz der größeren Datenmenge ist das Handling und die Reaktionszeit der Kamera auf Benutzereingaben vor allem beim Einschalten und ansehen der aufgenommenen Bilder subjektiv gleich schnell, wie die 20D, so dass ich mich beim Photographieren nicht großartig umstellen musste. Somit bleibt nach meinen Eindrücken, die 5D schneller als die alte 1Ds und als die neue 1Ds mark II - im Vergleich zur letzteren wahrscheinlich wegen der geringeren Datenmenge.

Auffällig bei der neuen Kamera ist vor allem das größere Display, mit dem eine Bildbeurteilung direkt nach der Aufnahme besser möglich ist. Leider musste ich auch feststellen, dass das Display beim Photographieren draußen bei hellem Tageslicht die Bilder relativ dunkel anzeigt, so dass man geneigt ist, zu helle Bilder zu machen, um hinterher am Rechner dann eine Überraschung zu erleben. Die Menüführung ist aber von der Aufteilung und dem Design mit der Schriftgröße fast mit dem der 20D identisch, so dass einem die Schrift nun fast etwas zu klobig erscheint.

Äußerst angenehm ist auch das relativ leise Auslösegeräusch der Kamera im Vergleich zur 1D Serie, so dass man zum Beispiel auch in Kirchen relativ ungestört photographieren kann.

Fazit: Die Kamera stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Digitalkameras dar. Aufgrund des Preises von cirka 3400 EUR kommt für mich ein Wechsel zur 5D nicht in Frage. Ausschlaggebend ist unter anderem auch dass die 5D aufgrund des größeren Chips etwas größer als die 20D ist und sich die neuen EF-S Optiken nicht verwenden lassen.