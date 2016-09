Sowohl in der Eingabe, als auch innerhalb der Datenhaltung werden Projekte durch einen abschließenden Doppelpunkt gekennzeichnet, und Aufgaben durch einen vorangestellten Bindestrich. Kontexte werden durch ein vorangestelltes @-Zeichen markiert, wobei einer Aufgabe mehrere Kontexte zugeordnet werden können. Das ganze sieht dann zum Beispiel so aus:

ProjektA:

- Aufgabe1 @büro

- Aufgabe2 @zuhause

ProjektB:

- Aufgabe3 @anrufen

- Aufgabe4 @büro

Im Programmfenster von taskpaper sieht das dann wie in der Abbildung links aus.