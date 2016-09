Zum Beispiel in PhpStorm unter File - Settings - IDE Settings - Plugins kann über die Schaltfläche "Browse Repositories" das Plugin "IdeaVIM" ausgewählt und über den Button "Speichern" heruntergeladen und installiert werden. Nach dem obligatorischen Programm-Neustart und der Auswahl der Tastaturbelegung im sich automatisch öffnenenden Fenster können im Editor die Vim Tastatur-Steuerungen benutzt werden.

So einfach war es in der Vergangenheit nicht: Bisweilen mussten mehrere Plugins nacheinander installiert werden und selbst dann lief alles nicht so reibungslos wie das jetzt der Fall ist. Die Quelle des aktuellen Plugins verweist auf einen Rick Maddy von JetBrains. Vielen Dank an ihn.

Neben den Vim-Tastatur-Kürzeln und -Steuerungen werden weiterhin die automatische Code-Vervollständigung, das automatische Klammer-Setzen und die automatische Formatierung des Codes durch PhpStorm unterstützt. Zusammen mit der automatischen Speicherung bei focus lost des jeweiligen Editor Fensters ergibt sich ein mächtiges Werkzeug, bei dem man gerne mal auf die Maus (Trackpad) verzichtet.