OOP 2021 - der größte Change in 30 Jahren

Einiges ist gleich geblieben. Darunter der Anspruch an die Qualität der Vorträge. 14 Trackchairs haben 417 eingereichte Vorträge auf 96 Reviewer verteilt und die 164 Vorträge ausgewählt. Der Prozess bescherte den Teilnehmern die Qualität, die sie bisher von den Vorträgen gewohnt waren, wie sie sie in der Vergangenheit sonst auf dem Münchner Messegelände im MOC gehört hatten. Die Teilnehmer konnten sich auf einer speziellen Website anmelden und ihr individuelles Programm aus 13 größtenteils parallelen Tracks auswählen. Jeweils ein paar Minuten vor dem Vortrag wurden die entsprechenden Zoomräume geöffnet und die Teilnehmer konnten den Vortragenden live zuhören und Fragen stellen. Ein spezielles Matchmaking Programm hat es möglich gemacht, dass die Teilnehmer abseits der Vorträge auch untereinander in Kontakt treten konnten.

Ich muss den Veranstaltern ein großes Lob aussprechen. Die Technik hat wunderbar funktioniert. In den Vorträgen und Keynotes, die ich über vier der fünf Konferenztage besucht habe, hat es nicht einmal Probleme gegeben.