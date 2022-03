Teamarbeit

Auf das Team und jeden einzelnen im Team haben äußere Einflüsse eine mehr oder weniger große Wirkung. Je konstanter und vorhersehbarer die Einflüsse sind, desto mehr kann sich der Einzelne auf seine Aufgabe konzentrieren. Eine gewisse Stabilität ist somit förderlich. Der Einzelne bewertet es positiv, wenn es innerhalb des Teams klare Strukturen gibt, wenn es eindeutige Ansprechpartner, egal für was, gibt, wenn der Workplace definiert ist und gut funktioniert, wenn das Organigram klar und eindeutig ist. Das bedeutet nicht, dass sich nichts ändern darf. Die Änderungen sollten aber vorhersehbar sein und nicht zu oft passieren.

Die räumlichen Verhältnisse haben eine große Bedeutung. Zunächst soll sich jeder im Team und in der Organisation zuhause fühlen. Das lässt sich gut umsetzen, wenn jeder seinen Arbeitsplatz in einem gewissen Rahmen selbst gestalten kann. Dadurch gewinnt die Individualität und durch Individualität bekommt der Einzelne das Gefühl, dass genau er mit seinen Merkmalen und Fähigkeiten zur Teamleistung beitragen kann. Die Arbeitsplätze der Teammitglieder sollten nicht zu weit auseinander liegen, so dass die Hindernisse für eine Kontaktaufnahme so gering wie möglich sind. Am einfachsten ist das, wenn alle in einem Raum zusammen arbeiten. Dabei ist aber auch darauf zu achten, dass der Einzelne sich z.B. für seinen eigenen Flow zurück ziehen kann. Kopfhörer für Musik mit Noisecancelling sind hier ein gutes Mittel und ein Kennzeichen für andere: “Ich möchte nicht gestört werden.”

In den Zeiten von Homeoffice oder gar bei verteilten Teams ist es schwieriger, das Gefühl für zuhause im Team entstehen zu lassen. Dann ist es um so wichtiger, die Individualität durch andere Mittel zu unterstreichen. Es ist obligatorisch, dass bei Videokonferenzen jeder seine Kamera eingeschaltet hat. Jeder darf sein Umfeld (Hintergrund) selbst bestimmen und gestalten. Vorlagen von der Organisation sind für den Anfang hilfreich, aber die Abweichung davon ist erwünscht. Voraussetzung ist, dass jeder im Homeoffice ungestört arbeiten und an Videokonferenzen teilnehmen kann. Ist das nicht möglich, muss man die Homeoffice Regelung ändern.

Die technischen Rahmenbedingungen beeinflussen nicht nur die Produktivität des Einzelnen, sondern auch die im Team. Sie sollten so gestaltet sein, dass eine Kommunikation online möglichst einfach ist. Das ist nicht nur im Homeoffice wichtig, sondern auch beim gemeinsamen Arbeiten im Büro. Für jede Kommunikation gibt es einen optimalen Kanal. Wenn ein Team hybrid arbeitet, also zum Teil im Homeoffice, ist es unerlässlich, dass aus Gründen der Gleichberechtigung ein Großteil der Kommunikation online stattfindet. Die technische Umsetzung von guten Kommunikationsmöglichkeiten sind gut funktionierende Netzwerke wie LAN, WLAN und VPN.

Bei der eingesetzten Software muss man ein gutes Mittelmaß an Individualität und einheitlichen Standards finden. Bei der Software, die für die Kommunikation eingesetzt wird, muss man meist auf einheitliche Standards setzen, wie z.B. Teams, Zoom, Jira, etc. Bei der Software, die für die Produktion eingesetzt wird, kann es schon mal unterschiedliche Lösungen geben, wie z.B. beim Editor. Wichtig ist hier, dass das Ergebnis, egal welche Software individuell eingesetzt wird, den gemeinsamen Standards entspricht. Damit individuelle Probleme mit der Software noch gemeinsam gelöst oder besprochen werden können, sollten aber auch hier Rahmen gesteckt werden.