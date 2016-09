Aus der Aufzählung des Inhalts erfährt man schon, dass auf einem Computer mit freier Software all das möglich ist, was proprietäre Systeme auch bieten, die bei den meisten Benutzern im Einsatz sind (zum Beispiel Windows) - nur eben freier und ohne Lizenzkosten. Die Abhängigkeit von den unfreien Systemen und der jeweiligen Firmenpolitik wird vielen Benutzern erst bei Problemen, Updates oder System-Wechseln bewusst. Eine Alternative mit Open Source Systemen und Software ist aber dennoch so weit weg, dass sie oft nicht in Betracht gezogen wird. Um so wichtiger ist es, dass diese besser beleuchtet werden - vielen Dank dafür an Herrn Vessel.

Links:

http://www.unrast-verlag.de/freiheit-statt-freibier