Es folgt ein kurzer Abriss dieser Textbearbeitungs-Funktionen: Für die Inhalte der Online-Dokumente gibt es eine Rechtschreibkontrolle, allerdings vorerst nur in englisch. Natürlich gibt es die Möglichkeiten des Ausschneidens, Kopierens und Einfügens von Text, dies im Übrigen auch per Cursor und Drag and Drop. In das Dokument lassen sich Tabellen, Bilder, Links, Kommentare, Seitenumbrüche, horizontale Linien und spezielle Zeichen einfügen. Zum Formatieren des Textes gibt es die Möglichkeiten mit Formatvorlagen. Der Zeilenabstand lässt sich einstellen. Es stehen verschiedene Zeichensätze zur Verfügung: Arial, Courier, Garamond Georgia, Lucida, Palatino, Times New Roman, und so weiter. Die Schriftgröße und der Schriftschnitt (fett, italic, unterstrichen), die Textfarbe und der Hintergrund lassen sich festlegen. Die Absätze lassen sich links- rechtsbündig oder zentriert darstellen. Listen und Aufzählungen können eingestellt werden.