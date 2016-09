Wir entscheiden uns nicht gern. Und wenn wir es einmal getan haben, dann vergessen wir den Weg dorthin und manchmal sogar auch die Entscheidung selbst. In seltenen Fällen machen wir sogar so weiter, als ob nichts gewesen wäre. Dabei könnten getroffene Entscheidungen einem das Leben leichter machen und einiges an Zeit sparen. Warum das so ist, erkläre ich Ihnen jetzt.

