Nach dem Lesen des Buches habe ich mich ein wenig erdrückt gefühlt von den Anforderungen, die in Zukunft an mich und unsere nächste Generation gestellt werden. Können wir dem überhaupt gerecht werden? Gunter Dueck fordert: Wir müssen mit nackten Zahlen beweisen, dass wir die anderen Intelligenzen brauchen. Aber diese nackten Zahlen bringen mich auch nicht gerade in eine berauschende Aufbruchsstimmung.

Ich glaube, wir können dieser Herausforderung nur begegnen, indem die teilweise Umsetzung und deren Erfolge vorgelebt werden und das mit Spaß an der Sache. Wenn man begreift und sieht, dass die Annahme der Herausforderung zu einem besseren Lebensgefühl führt, wird man sich ihr anschließen. Also packen wir es an, setzen wir es um, leben es vor und haben Spaß dabei. Dann werden die anderen auch mitmachen. Voraussetzung ist: Sie haben das Buch gelesen.

