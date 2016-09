Die Christen unter den Menschen haben noch eine Krippe. Es gehören Weihnachtslieder zum heiligen Abend, die der ein oder andere sogar noch selbst singt, und vielleicht eine Weihnachtsgeschichte. Und alle, die noch Weihnachten so richtig feiern, haben eben die Geschenke unter dem Baum, die überall wo es diese herrliche Tradition gibt, voller Spannung und Freunde früher oder später am Weihnachtstag ausgepackt werden dürfen. Das ist quasi der Höhepunkt dieses Festes für viele. Wie gesagt: Es war früher eine Geste, jemandem mit einem Geschenk einen Wunsch zu erfüllen, den er sich selbst nicht erfüllen konnte. Man wollte seinem Gegenüber eine Freude machen, indem man zeigte, dass da jemand ist, der an den anderen denkt. Denn Weihnachten ist das Fest der Liebe. Aber dazu später.



Heute zählt fast nur noch die Rahmenbedingungen zu diesem Fest so großartig wie möglich zu gestalten. Es gibt tausende Variationen von Dekorationsmaterial, das man überall kaufen kann, Süßigkeiten, Plätzchen und Kuchen kann man schon fast ab September in rauen Mengen kaufen und essen, etwas was eigentlich den Tag zu etwas einmaligem machen sollte. Vorschläge fürs Festmahl gibt es in jeder Zeitschrift und es wird manchmal schon fast schwierig, etwas besonderes zu kochen, denn man kocht ja sonst schon toll oder gönnt sich in einem ganz feinen Restaurant mal etwas originelles. Es findet also von Jahr zu Jahr ein Wettbewerb statt.

Überall sehe ich meine Ebenbilder herumstehen - nicht nur in Schokolade - und sogar tanzend und Po-wackelnd oder sogar als Nikoläuse. Genau wie andere Dinge, die Weihnachten symbolisieren: Engel, künstliche Weihnachtsbäume, Sterne und Lichterketten.