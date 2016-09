Beide Bücher können von Programm-Einsteigern als Grundlagen-Buch und Nachschlagewerk genutzt werden. Beide behandeln Themen wie zum Beispiel, Installation, die einzelnen Programmpakete, Interaktion zwischen den Programmen. Eine CD mit den Vollversionen der Office-Applikation OpenOffice.org für die verschiedenen Betriebssysteme sowie den besprochenen Beispielen liegt beiden Werken bei.

Thomas Krumbein geht in seinem Buch ein wenig genauer auf die Entstehungsgeschichte und die Philosophie, die hinter Open Source Software steckt, ein. Wenn Sie Heimanwender der Programme sind und gelegentlich einen Brief oder eine Tabelle damit erstellen, dann reicht dieses Buch vollkommen aus.

Das Buch von Günter Born hat den doppelten Seitenumfang und daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn er wesentlich genauer auf die einzelnen Funktionen eingeht. Auch wenn Sie sich für die Interaktion der Programme mit Datenbanken interessieren, dann dürften Sie hier besser aufgehoben sein. Sein Buch ist für den Einsteiger, der es genauer wissen will, genauso geeignet, wie für den Entwickler, der die Office-Anwendungen in Datenbanken integrieren will.